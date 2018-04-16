Реал, Ман Сіті, МЮ, ПСЖ, Баварія та інші топ-клуби зіграють влітку на одному турнірі

Став відомий список учасників щорічного передсезонного турніру International Champions Cup.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Влітку участь у турнірі візьмуть 17 команд з Англії, Іспанії, Італії, Німеччини, Франції та Португалії.

Учасники International Champions Cup-2018: Реал, Тоттенгем, Ювентус, Мілан, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Баварія, Челсі, ПСЖ, Арсенал, Севілья, Рома, Інтер, Боруссія Д, Бенфіка й Атлетико.

Розклад оголосять 17 квітня. Відомо, що матчі пройдуть в Австрії, Італії, Сингапурі, Швеції, Швейцарії та США.

У минулому році переможцем International Champions Cup стала Барселона, до цього двічі перемагав ПСЖ, а також по разу Манчестер Юнайтед і Реал, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Шахтар домовився з Манчестер Юнайтед про трансфер Фреда.