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16 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 23:41
Майнц переміг Фрайбург у 30 турі чемпіонату Німеччини
16 квітня відбувся завершальний матч 30 туру Бундесліги між аутсайдерами таблиці Майнцом і Фрайбургом.
Нагадаємо, що Коноплянка допоміг Шальке виграти у Боруссії.
Чемпіонат Німеччини
30 тур
16 квітня
Майнц - Фрайбург 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 45 пенальті Де Бласіс, 2:0 - 78 Де Бласіс
Nix für schwache Nerven, aber wen interessiert das heute schon?! Diese drei Punkte tun so gut 👊👌Erstmal kurz abkühlen...— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 16 апреля 2018 г.
------------------#M05SCF 2:0 pic.twitter.com/Td47fk4DSi
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Шеф-редактор: Дмитро Копій