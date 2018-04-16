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16.04.2018  23:41

Майнц переміг Фрайбург у 30 турі чемпіонату Німеччини

 

16 квітня відбувся завершальний матч 30 туру Бундесліги між аутсайдерами таблиці Майнцом і Фрайбургом.

Нагадаємо, що Коноплянка допоміг Шальке виграти у Боруссії.

Чемпіонат Німеччини

30 тур

16 квітня

Майнц - Фрайбург 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 45 пенальті Де Бласіс, 2:0 - 78 Де Бласіс

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