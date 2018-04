Вест Гем врятувався на останніх хвилинах у протистоянні зі Сток Сіті в 34 турі чемпіонату Англії

16 квітня відбувся єдиний матч дня в 34 турі АПЛ.

Вест Гем врятував одне очко на 90 хвилині матчу.

Нагадаємо, що Вест Бромвіч виграв у МЮ і оформив Сіті і Зінченку чемпіонство.

Чемпіонат Англії

34 тур

16 квітня

Вест Гем - Сток Сіті 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 - 79 Крауч, 1:1 - 90 Керролл

FT: The points are shared at the London Stadium. Andy Carroll rescuing the hosts a minute before stoppage time (1-1) #SCFC pic.twitter.com/oyaPwUrmAc