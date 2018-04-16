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44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 23:54
Вест Гем врятувався на останніх хвилинах у протистоянні зі Сток Сіті в 34 турі чемпіонату Англії
16 квітня відбувся єдиний матч дня в 34 турі АПЛ.
Вест Гем врятував одне очко на 90 хвилині матчу.
Нагадаємо, що Вест Бромвіч виграв у МЮ і оформив Сіті і Зінченку чемпіонство.
Чемпіонат Англії
34 тур
16 квітня
Вест Гем - Сток Сіті 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 0:1 - 79 Крауч, 1:1 - 90 Керролл
FT: The points are shared at the London Stadium. Andy Carroll rescuing the hosts a minute before stoppage time (1-1) #SCFC pic.twitter.com/oyaPwUrmAc— Stoke City FC (@stokecity) 16 апреля 2018 г.
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