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16.04.2018  23:54

Вест Гем врятувався на останніх хвилинах у протистоянні зі Сток Сіті в 34 турі чемпіонату Англії

 

16 квітня відбувся єдиний матч дня в 34 турі АПЛ.

Вест Гем врятував одне очко на 90 хвилині матчу.

Нагадаємо, що Вест Бромвіч виграв у МЮ і оформив Сіті і Зінченку чемпіонство.

Чемпіонат Англії

34 тур

16 квітня

Вест Гем - Сток Сіті 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 - 79 Крауч, 1:1 - 90 Керролл

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