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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 08:20
Наставник Динамо став найкращим тренером 27 туру УПЛ
|Олександр Хацкевич
Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич став найкращим фахівцем у 27 турі чемпіонату України.
Про це повідомляє Всеукраїнське об'єднання тренерів.
Нагадаємо, що Динамо під орудою Хацкевича здолало Шахтар у Харкові (0:1).
Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем туру став нападник Динамо.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій