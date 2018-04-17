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17.04.2018  08:20

Наставник Динамо став найкращим тренером 27 туру УПЛ

Олександр Хацкевич

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич став найкращим фахівцем у 27 турі чемпіонату України.

Про це повідомляє Всеукраїнське об'єднання тренерів.

Нагадаємо, що Динамо під орудою Хацкевича здолало Шахтар у Харкові (0:1).

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем туру став нападник Динамо.





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