Наставник Динамо став найкращим тренером 27 туру УПЛ

Олександр Хацкевич

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич став найкращим фахівцем у 27 турі чемпіонату України.

Про це повідомляє Всеукраїнське об'єднання тренерів.

Нагадаємо, що Динамо під орудою Хацкевича здолало Шахтар у Харкові (0:1).

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем туру став нападник Динамо.