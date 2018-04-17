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583 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 09:15
Відеоповтори в дії: арбітр матчу в Бундеслізі відправив команди на перерву, але потім повернув назад і призначив пенальті
Курйозний випадок стався в 30 турі чемпіонату Німеччини між Майнцом і Фрайбургом (2:0).
Головний арбітр зустрічі Гвідо Вінкманн дав свисток на перерву, але на поради відеоасистентів скористався можливістю переглянути повтор епізоду в штрафному майданчику Фрайбурга.
Після ознаймолення рефері повернув команди на поле і призначив пенальті у ворота Фрайбурга, який реалізував Де Бласіс.
Нагадаємо, що Коноплянка забив ювілейний гол Шальке в Бундеслізі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій