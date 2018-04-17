Відеоповтори в дії: арбітр матчу в Бундеслізі відправив команди на перерву, але потім повернув назад і призначив пенальті

Курйозний випадок стався в 30 турі чемпіонату Німеччини між Майнцом і Фрайбургом (2:0).

Головний арбітр зустрічі Гвідо Вінкманн дав свисток на перерву, але на поради відеоасистентів скористався можливістю переглянути повтор епізоду в штрафному майданчику Фрайбурга.

Після ознаймолення рефері повернув команди на поле і призначив пенальті у ворота Фрайбурга, який реалізував Де Бласіс.

Нагадаємо, що Коноплянка забив ювілейний гол Шальке в Бундеслізі.