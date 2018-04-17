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98 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 09:36
Безус віддав гольовий пас у чемпіонаті Бельгії. ВІДЕО
|Роман Безус
Півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус відзначився асистом у матчі чемпіонату Бельгії проти Остенде (2:2).
Українець допоміг своїй команді зрівняти рахунок на 85 хвилині гри.
Нагадаємо, що це вже третій асист Безуса в поточному сезоні.
Раніше повідомлялося, що Безус потрапив до збірної туру в чемпіонаті Бельгії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій