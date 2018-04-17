Безус віддав гольовий пас у чемпіонаті Бельгії. ВІДЕО

Роман Безус

Півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус відзначився асистом у матчі чемпіонату Бельгії проти Остенде (2:2).

Українець допоміг своїй команді зрівняти рахунок на 85 хвилині гри.

Нагадаємо, що це вже третій асист Безуса в поточному сезоні.

Раніше повідомлялося, що Безус потрапив до збірної туру в чемпіонаті Бельгії.