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17.04.2018  10:17

Барселона зробила нову пропозицію захиснику, якого хоче придбати Реал

Самюель Умтіті

Барселона прагне продовжити контракт з захисником Самуелем Умтіті.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонці розпочали нові розмови з агентом Самуеля Умтіті щодо продовження контракту, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялось, що інтерес до француза проявляють Манчестер Юнайтед та Реал. Зокрема, була інформація, що королівський клуб готовий виплатити клаусулу футболіста, яка складає 60 мільйонів євро.





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