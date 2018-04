Бразильський півзахисник виконав підкат головою в ноги супернику. ВІДЕО

У першому турі чемпіонату Бразилії між Васко да Гама і Атлетико Мінейро відбувся цікавий інцидент.

Півзахисник Атлетико Густаво Бланко в одному з епізодів кинувся в ноги у супернику в підкаті головою вперед. Гравець зумів вибити м'яч з-під бутс опонента і навіть заробити аут для своєї команди.

Васко да Гама переміг з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що захисник Шахтаря посів друге місце в рейтингу найперспективніших футболістів Бразилії.

A raça do Gustavo Blanco deveria ser exemplo para o resto do elenco com jogadores acomodados e displicentes. Blanco titular e Elias reserva já!!! pic.twitter.com/23Z6W2b8IB