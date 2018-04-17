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371 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 15:51
Бразильський півзахисник виконав підкат головою в ноги супернику. ВІДЕО
|Густаво Бланко
У першому турі чемпіонату Бразилії між Васко да Гама і Атлетико Мінейро відбувся цікавий інцидент.
Півзахисник Атлетико Густаво Бланко в одному з епізодів кинувся в ноги у супернику в підкаті головою вперед. Гравець зумів вибити м'яч з-під бутс опонента і навіть заробити аут для своєї команди.
Васко да Гама переміг з рахунком 2:1.
Нагадаємо, що захисник Шахтаря посів друге місце в рейтингу найперспективніших футболістів Бразилії.
A raça do Gustavo Blanco deveria ser exemplo para o resto do elenco com jogadores acomodados e displicentes. Blanco titular e Elias reserva já!!! pic.twitter.com/23Z6W2b8IB— Espora 13 (@espora13) 16 апреля 2018 г.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій