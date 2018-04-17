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157 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 10:32
До Маріуполя привезуть показати кубок Ліги чемпіонів
22 квітня в Маріуполі відбудеться презентація кубка Ліги чемпіонів.
Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов.
Захід відбудеться на площі біля Драматичного театру. Час - із 16:00 до 19:00.
Нагадаємо, що фінал ЛЧ відбудеться в Києві 26 травня.
Раніше повідомлялося, що ФФУ отримала 25 млн гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій