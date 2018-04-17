До Маріуполя привезуть показати кубок Ліги чемпіонів

22 квітня в Маріуполі відбудеться презентація кубка Ліги чемпіонів.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов.

Захід відбудеться на площі біля Драматичного театру. Час - із 16:00 до 19:00.

Нагадаємо, що фінал ЛЧ відбудеться в Києві 26 травня.

Раніше повідомлялося, що ФФУ отримала 25 млн гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів.