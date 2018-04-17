Денисов: В УПЛ важко розібрати, де футболіст недограє спеціально, а де реально втрачає позицію
|Олександр Денисов
В чемпіонаті України важко об'єктивно кваліфікувати дивні дії футболістів на полі.
Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов.
"Відразу кілька основних гравців Олімпіка не потрапили навіть у заявку на матч проти Олександрії. Роман Санжар щось знає або має причини підозрювати своїх гравців. Йдеться про Еммерсона Іллоя-Аджеті й Тимура Парцванію, поведінка яких була дивною в матчі з Чорноморцем (1:3)", - сказав експерт.
"Схоже, в клубі йде внутрішнє розслідування. У такому чемпіонаті важко розпізнати, де футболіст недограє спеціально, а де він просто програв свою позицію. Я говорю про третій гол Чорноморця у ворота Олімпіка, думаю, що про це говорили і в клубі. Як результат - внутрішнє розслідування", - повідомив медійник.
"Поки головний тренер говорить формулюваннями, тому що йде розгляд. Олімпі" розуміє, що, якщо хтось за спиною чимось займається, то може постраждати сам клуб", - цитує Денисова Футбол 1.
Нагадаємо, що захиснику Олімпіка не платят зарплату і ображають - він зібрав речі і поїхав з Києва.
Також повідомлялося, що президент донечан не хоче платити футболістам за такі погані ігри.
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