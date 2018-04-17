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156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 15:09
Моуріньо влітку може позбутися двох суперзірок Манчестер Юнайтеда
|Поль Погба й Антоні Марсьяль
Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо може влітку продати зіркових футболістів команди.
Про це повідомляє Daily Mail.
"За інформацією видання, терпіння Жозе вичерпалося і він готовий розлучитися з французьким хавбеком Полем Погба.
Раніше повідомлялося про те, що у Погба з Моурінью не складаються стосунки, через що француз часто не проходить до складу МЮ.
Крім Погба, португальський фахівець не сподівається в майбутньому сезоні на захисників Маттео Дарміана і Дейлі Блінда, а також готовий розглянути варіант продажу форварда Антоні Марсьяля.
Нагадаємо, що Марсьяль не хоче продовжувати контракт із клубом.
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