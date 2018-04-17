Моуріньо влітку може позбутися двох суперзірок Манчестер Юнайтеда

Поль Погба й Антоні Марсьяль

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо може влітку продати зіркових футболістів команди.

Про це повідомляє Daily Mail.

"За інформацією видання, терпіння Жозе вичерпалося і він готовий розлучитися з французьким хавбеком Полем Погба.

Раніше повідомлялося про те, що у Погба з Моурінью не складаються стосунки, через що француз часто не проходить до складу МЮ.

Крім Погба, португальський фахівець не сподівається в майбутньому сезоні на захисників Маттео Дарміана і Дейлі Блінда, а також готовий розглянути варіант продажу форварда Антоні Марсьяля.

Нагадаємо, що Марсьяль не хоче продовжувати контракт із клубом.