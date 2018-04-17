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139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 12:15
Манчестер Сіті може отримати трансферний бан
|Хосеп Гвардіола
Чемпіон Англії сезону 2017/18 Манчестер Сіті ризикує залишитися без новачків у наступні два трансферних вікна.
Про це повідомляє The Telegraph.
Містяни підписали футболіста Бенджаміна Гарре, який має італійське громадянство, за кілька днів після його 16-го дня народження, але аргентинський клуб Велес, вихованцем якого є футболіст, наголошує на правилі, що гравці до 18 років можуть переходити в інші клуби в європейських країнах.
Наразі справа розглядається в CAS, і у випадку перемоги Велеса Манчестер Сіті може отримати бан на 2 трансферних вікна, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Гвардіола збирається придбати лівого захисника і ще футболістів на 680 млн євро.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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