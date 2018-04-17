Манчестер Сіті може отримати трансферний бан

Хосеп Гвардіола

Чемпіон Англії сезону 2017/18 Манчестер Сіті ризикує залишитися без новачків у наступні два трансферних вікна.

Про це повідомляє The Telegraph.

Містяни підписали футболіста Бенджаміна Гарре, який має італійське громадянство, за кілька днів після його 16-го дня народження, але аргентинський клуб Велес, вихованцем якого є футболіст, наголошує на правилі, що гравці до 18 років можуть переходити в інші клуби в європейських країнах.

Наразі справа розглядається в CAS, і у випадку перемоги Велеса Манчестер Сіті може отримати бан на 2 трансферних вікна, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Гвардіола збирається придбати лівого захисника і ще футболістів на 680 млн євро.