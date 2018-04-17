Віце-президент Маріуполя: Рано чи пізно кубок Ліги чемпіонів приїде до міста природним шляхом
|Андрій Санін
Віце-президент Маріуполя Андрій Санін вірить, що його клуб зможе виграти Лігу чемпіонів.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.
"Я мрію, що одного разу на стадіоні ім. В.С. Бойка прозвучить спочатку гімн Ліги Європи, а потім і гімн Ліги чемпіонів", - повідомив функціонер.
"Психологи рекомендують прийом візуалізація мрії, коли треба яскраво уявити об'єкт своїх мрій, візуалізувати його, і приступити до практичної реалізації мети", - додав Санін.
"Зараз кубок приїжджає до нашого міста в межах загальнонаціонального турне, яке проводить UEFA та Федерація футболу України, але рано чи пізно кубок Ліги чемпіонів приїде до Маріуполя і природним шляхом, уже за допомогою Маріуполя", - запевнив віце-президент клубу.
Нагадаємо, що 22 квітня в Маріуполі відбудеться представлення кубку Ліги чемпіонів.
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