Тренер Андерлехта задоволений трансфером Макаренка

Євген Макаренко

Головний тренер бельгійського Андерлехта Люк Девро задоволений купівлею українця Євгена Макаренка.

Про це повідомляє dhnet.be.

"Макаренко відповідає профілю футболіста, якого ми шукали. Це добре, адже Леандер Дендонкер і Адріан Требель можуть покинути клуб , - сказав Девро.

Нагадаємо, що Макаренко перейшов із Кортрейка в Андерлехт за мільйон-півтора євро.