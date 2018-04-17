СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
143 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 13:12
Тренер Андерлехта задоволений трансфером Макаренка
|Євген Макаренко
Головний тренер бельгійського Андерлехта Люк Девро задоволений купівлею українця Євгена Макаренка.
Про це повідомляє dhnet.be.
"Макаренко відповідає профілю футболіста, якого ми шукали. Це добре, адже Леандер Дендонкер і Адріан Требель можуть покинути клуб , - сказав Девро.
Нагадаємо, що Макаренко перейшов із Кортрейка в Андерлехт за мільйон-півтора євро.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій