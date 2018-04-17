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17.04.2018  14:16

Тренер Геліоса дізнався про своє звільнення з клубного сайту

Ігор Рахаєв

Колишній головний тренер харківського Геліоса Ігор Рахаєв днями був звільнений з клубу, про що було написано на офіційному сайті клубу.

Сам Рахаєв дізнався про це також з інтернету.

"Про свою відставку я дізнався з інтернету. Отже більш детально на цю тему говорити не можу. Просто тому, що не знаю ніяких подробиць

"Я чекаю, що керівництво клубу дасть мені пояснення з цього приводу. Контракт із Геліосом у мене був до кінця нинішнього сезону, після чого ми збиралися серйозно говорити з приводу нашого майбутнього", - цитує Рахаєва спорт.юа.

Нагадаємо, що Рахаєв очолив Геліос у кінці грудня 2017-го.





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