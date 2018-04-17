Французький гранд зацікавлений у послугах Фонсеки

Паулу Фонсека

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека потрапив до сфери інтересів Монако.

Про це повідомляє mercato365.

Монегаски планють замінити Леонарду Жардіма португальцем. також у списку потенційних нових тренерів є наставник Наполі Мауріцио Саррі.

Нагадаємо, що Монако після ганебної поразки від ПСЖ відшкодує уболівальникам вартість квитків.

Раніше повідомлялося, що Фонсека не поспішає продовжувати контракт із гірниками.