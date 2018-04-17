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134 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 14:47
Французький гранд зацікавлений у послугах Фонсеки
|Паулу Фонсека
Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека потрапив до сфери інтересів Монако.
Про це повідомляє mercato365.
Монегаски планють замінити Леонарду Жардіма португальцем. також у списку потенційних нових тренерів є наставник Наполі Мауріцио Саррі.
Нагадаємо, що Монако після ганебної поразки від ПСЖ відшкодує уболівальникам вартість квитків.
Раніше повідомлялося, що Фонсека не поспішає продовжувати контракт із гірниками.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій