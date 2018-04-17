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17.04.2018  16:31

Манчестер Сіті зможе уникнути серйозних санкцій - Sky Sports

 

ФІФА не планує жорстко карати англійський Манчестер Сіті через скаргу з боку аргентинського Велес Сарсфілд

Згідно із даними авторитетного каналу Sky Sports, у головній футбольній організації планети не будуть вводити заборону для Сіті на проведення трансферів протягом двох вікон. 

Нагадаємо, що аргентинський клуб подав скаргу до ФІФА через перехід неповнолітнього гравця Бенжаміна Гарре у Манчестер Сіті в 2016 році.

Начебто ця угода суперечила правилам ФІФА. Згодом в англійських ЗМІ з'явилася інформація, що городяни можуть бути покарані позбавленням права заявляти новачків на два трансферних вікна.

Нагадаємо, що Гвардіола збирається придбати лівого захисника і ще футболістів на 680 млн євро.





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