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251 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 16:31
Манчестер Сіті зможе уникнути серйозних санкцій - Sky Sports
ФІФА не планує жорстко карати англійський Манчестер Сіті через скаргу з боку аргентинського Велес Сарсфілд.
Згідно із даними авторитетного каналу Sky Sports, у головній футбольній організації планети не будуть вводити заборону для Сіті на проведення трансферів протягом двох вікон.
Нагадаємо, що аргентинський клуб подав скаргу до ФІФА через перехід неповнолітнього гравця Бенжаміна Гарре у Манчестер Сіті в 2016 році.
Начебто ця угода суперечила правилам ФІФА. Згодом в англійських ЗМІ з'явилася інформація, що городяни можуть бути покарані позбавленням права заявляти новачків на два трансферних вікна.
Нагадаємо, що Гвардіола збирається придбати лівого захисника і ще футболістів на 680 млн євро.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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