Манчестер Сіті зможе уникнути серйозних санкцій - Sky Sports

ФІФА не планує жорстко карати англійський Манчестер Сіті через скаргу з боку аргентинського Велес Сарсфілд.

Згідно із даними авторитетного каналу Sky Sports, у головній футбольній організації планети не будуть вводити заборону для Сіті на проведення трансферів протягом двох вікон.

Нагадаємо, що аргентинський клуб подав скаргу до ФІФА через перехід неповнолітнього гравця Бенжаміна Гарре у Манчестер Сіті в 2016 році.

Начебто ця угода суперечила правилам ФІФА. Згодом в англійських ЗМІ з'явилася інформація, що городяни можуть бути покарані позбавленням права заявляти новачків на два трансферних вікна.

Нагадаємо, що Гвардіола збирається придбати лівого захисника і ще футболістів на 680 млн євро.