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17.04.2018  17:54

Гвардіола отримає декілька сотень мільйонів на трансфери, Зінченку поки нічого не загрожує

 Хосеп Гвардіола

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола отримає у міжсезоння 200 мільйонів фунтів на підсилення складу. 

Примусити керівництво клубу піти на чималі витрати Гвардіола хоче через те, що у наступному сезоні він хоче реабілітуватися на міжнародній арені, тобто у Лізі чемпіонів.  

Іспанський спеціаліст хоче підсилити центр захисту та півзахисту, а також напад, пише Mirror. 

Тож українцю Олександру Зінченку, який грає на фланзі захисту та при цьому є номінальним фланговим півзахисником, поки що не загрожує підсилення конкуренції. 

Нагадаємо, Зінченко провів за Сіті 13 ігор в усіх турнірах, в яких брала участь його команда - першості АПЛ, Кубку англійської ліги, Кубку Англії та Лізі чемпіонів. 

При цьому команда під керівництвом Гвардіоли за п'ять турів до кінця чемпіонату Англії виграла титул. Також манчестерці завоювали Кубок ліги.

У Кубку Англії Зінченко та Ко вилетіли на стадії 1/8 фіналу, а у Лізі чемпіонів вони дійшли до 1/4 фіналу, де за сумою двох матчів програли Ліверпулю (на виїзді - 0:3, вдома - 1: 2).

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті вдасться уникнути трансферного бану від ФІФА.

Також декілька днів тому в англійських ЗМІ з'явилася інформація, що Гвардіола хоче придбати саме лівого захисника.





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