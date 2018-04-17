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17.04.2018  18:15

СК Дніпро-1 - Динамо: на Дніпро-Арені буде вжито безпрецедентних заходів безпеки

 СК Дніпро-1 прийматиме Динамо на Дніпро-Арені

На матчі 1/2 фіналу Кубку України між СК Дніпро-1 та київським Динамо на Дніпро Арені буде вжито підвищених заходів безпеки.

Про це повідомив почесний президент клубу із Дніпра, народний депутат України Юрій Береза. 

"Безпека на стадіоні - найголовніше. Додаткові заходи, безумовно, будуть використовуватися. Я більше скажу, вони вже використовуються, але я не маю права їх висвітлювати. Підкреслюю, вони будуть безпрецедентними, хочу на це звернути увагу", - цитує Березу XSport.

Нагадаємо, матч відбудеться 18 квітня о 19:00. 

Як відомо, у жовтні на матчі Дніпро - СК Дніпро-1 ультрас першої команди побили Березу.

Згодом повідомлялося, що поліція так і не затримала тих, хто вчинив напад на нардепа.





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