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150 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 18:15
СК Дніпро-1 - Динамо: на Дніпро-Арені буде вжито безпрецедентних заходів безпеки
|СК Дніпро-1 прийматиме Динамо на Дніпро-Арені
На матчі 1/2 фіналу Кубку України між СК Дніпро-1 та київським Динамо на Дніпро Арені буде вжито підвищених заходів безпеки.
Про це повідомив почесний президент клубу із Дніпра, народний депутат України Юрій Береза.
"Безпека на стадіоні - найголовніше. Додаткові заходи, безумовно, будуть використовуватися. Я більше скажу, вони вже використовуються, але я не маю права їх висвітлювати. Підкреслюю, вони будуть безпрецедентними, хочу на це звернути увагу", - цитує Березу XSport.
Нагадаємо, матч відбудеться 18 квітня о 19:00.
Як відомо, у жовтні на матчі Дніпро - СК Дніпро-1 ультрас першої команди побили Березу.
Згодом повідомлялося, що поліція так і не затримала тих, хто вчинив напад на нардепа.
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