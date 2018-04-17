Збірну Росії можуть покарати за расизм під час товариського матчу із Францією
|Поль Погба/fff.fr
У ФІФА відкрили дисциплінарне впровадження щодо поведінки вболівальників під час товариського матчу між збірними Росії та Франції (1:3).
Причиною цього стали прояви расизму з боку фанатів, які ображали гравців команди гостей на стадіоні у Санкт-Петербурзі, де відбулася гра.
Так, було зафіксовано прояви расизму на адресу чорношкірих футболістів французької команди - півзахисника Поля Погба і вінгера Усмана Дембеле.
При цьому, яким може стати покарання і чи буде воно взагалі, поки не повідомляється.й відбудеться в Росії.
Це не перший випадок, коли проти РФС було відкрито справу через расизм. У попередніх двох випадках організація була змушена платити штраф, пише СпортАрена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фанати ЦСКА відзначилися расистськими вигуками на адресу гравців Арсенала під час матчу Ліги Європи.
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