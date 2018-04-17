Збірну Росії можуть покарати за расизм під час товариського матчу із Францією

Поль Погба/fff.fr

У ФІФА відкрили дисциплінарне впровадження щодо поведінки вболівальників під час товариського матчу між збірними Росії та Франції (1:3).

Причиною цього стали прояви расизму з боку фанатів, які ображали гравців команди гостей на стадіоні у Санкт-Петербурзі, де відбулася гра.

Так, було зафіксовано прояви расизму на адресу чорношкірих футболістів французької команди - півзахисника Поля Погба і вінгера Усмана Дембеле.

При цьому, яким може стати покарання і чи буде воно взагалі, поки не повідомляється.й відбудеться в Росії.

Це не перший випадок, коли проти РФС було відкрито справу через расизм. У попередніх двох випадках організація була змушена платити штраф, пише СпортАрена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фанати ЦСКА відзначилися расистськими вигуками на адресу гравців Арсенала під час матчу Ліги Європи.