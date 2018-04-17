В УПЛ розповіли, що буде із клубами, які грають не у своїх містах

У Прем'єр-лізі України не збираються застосовувати санкції щодо клубів, які грають не за місцем розташування.

Таку заяву зробив новоспечений президент УПЛ Томас Грімм.

"Однозначно – кожен клуб повинен грати в своєму місті. Однак проблема полягає в тому, що ми не можемо сказати: "Окей, ви не можете грати, де треба грати – забирайтеся звідси". Тому що тоді у нас буде десять або навіть вісім клубів. Тому ФФУ прийняла спеціальну постанову, яка дозволяє тимчасово грати в інших містах", - вважає Грімм.

Така нинішня ситуація. Її треба вирішити якомога швидше, однак це питання складніше, ніж нам здається, і належить до сфери не лише УПЛ як такої. Тож клуби треба не залякувати, а створювати умови, щоб вони могли розвиватися. Загалом це ненормально, коли команда грає не в своєму місті. Але зараз мені потрібен час, щоб розібратися в істинних причинах таких вчинків, щоб говорити про це більш предметно та приймати якісь рішення", - цитує швейцарця СпортАрена.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні до подібних клубів можна віднести рівненський Верес, який грає домашні матчі у Львові, донецький Олімпік (виступає на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського ), а також Сталь із Кам'янського, яка приймає своїх суперників у Києві на Оболонь-Арені.

Раніше повідомлялося, що Грімм зробив гучну заяву щодо єдиного телевізійного пулу.