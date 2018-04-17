ЗМІ назвали клуб, де вже точно гратиме бразилець Шахтаря

Бернард/ФК Шахтар

Бразильський нападник Шахтаря Бернард продовжить кар'єру у турецькому Бешикташі.

Згідно із місцевим виданням Fanatik, Бернард вже погодив свій особистий контракт із орлами.

При цьому повідомляється, що вінгер отримуватиме на новому місці роботи 3,5 мільйонів євро на рік, а його контракт буде чинним чотири роки.

Через декілька днів у Бешикташі офіційно оголосять про підписання Бернарда.

Нагадаємо, Бернард провів останній матч за Шахтар 13 березня, коли його команда поступилася 0:1 Ромі у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Після цього він відправився лікуватися на батьківщину, а у Шахтарі підтвердили, що не будуть продовжувати контракт із бразильцем.

Раніше повідомлялося, що Бернард має варіанти працевлаштування в Італії, проте угода зірвалася через високі фінансові апетити гравця.