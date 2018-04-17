ЗМІ назвали клуб, де вже точно гратиме бразилець Шахтаря
|Бернард/ФК Шахтар
Бразильський нападник Шахтаря Бернард продовжить кар'єру у турецькому Бешикташі.
Згідно із місцевим виданням Fanatik, Бернард вже погодив свій особистий контракт із орлами.
При цьому повідомляється, що вінгер отримуватиме на новому місці роботи 3,5 мільйонів євро на рік, а його контракт буде чинним чотири роки.
Через декілька днів у Бешикташі офіційно оголосять про підписання Бернарда.
Нагадаємо, Бернард провів останній матч за Шахтар 13 березня, коли його команда поступилася 0:1 Ромі у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Після цього він відправився лікуватися на батьківщину, а у Шахтарі підтвердили, що не будуть продовжувати контракт із бразильцем.
Раніше повідомлялося, що Бернард має варіанти працевлаштування в Італії, проте угода зірвалася через високі фінансові апетити гравця.
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