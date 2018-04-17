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17.04.2018  20:22

ЗМІ назвали клуб, де вже точно гратиме бразилець Шахтаря

 Бернард/ФК Шахтар

Бразильський нападник Шахтаря Бернард продовжить кар'єру у турецькому Бешикташі

Згідно із місцевим виданням Fanatik, Бернард вже погодив свій особистий контракт із орлами. 

При цьому повідомляється, що вінгер отримуватиме на новому місці роботи 3,5 мільйонів євро на рік, а його контракт буде чинним чотири роки.

Через декілька днів у Бешикташі офіційно оголосять про підписання Бернарда. 

Нагадаємо, Бернард провів останній матч за Шахтар 13 березня, коли його команда поступилася 0:1 Ромі у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 

Після цього він відправився лікуватися на батьківщину, а у Шахтарі підтвердили, що не будуть продовжувати контракт із бразильцем. 

Раніше повідомлялося, що Бернард має варіанти працевлаштування в Італії, проте угода зірвалася через високі фінансові апетити гравця





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