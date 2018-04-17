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116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 21:45
СК Дніпро-1 - Динамо: Хацкевич дасть відпочинок декільком футболістам
|Денис Гармаш (ліворуч) отримає відпочинок після гарного матчу із Шахтарем
Одразу четверо футболістів Динамо не візьмуть участь у матчі 1/2 фіналу проти СК Дніпро-1.
18 квітня на поле Дніпро-Арени не вийдуть нападники Дьємерсі Мбокані, Жуніор Мораес та півзахисник Денис Гармаш - їм дав відпочинок головний тренер Олександр Хацкевич, а от ще один півзахисник Микола Шапаренко все ще відновлюється від травми.
Також згідно із інформацією zbirna.com, до матчу готується воротар Георгій Бущан.
Нагадаємо, Мбокані скоріше за все не візьме участь у матчі УПЛ проти Вереса.
Раніше повідомлялося, що у СК Дніпро-1 готові здивувати Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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