СК Дніпро-1 - Динамо: Хацкевич дасть відпочинок декільком футболістам

Денис Гармаш (ліворуч) отримає відпочинок після гарного матчу із Шахтарем

Одразу четверо футболістів Динамо не візьмуть участь у матчі 1/2 фіналу проти СК Дніпро-1.

18 квітня на поле Дніпро-Арени не вийдуть нападники Дьємерсі Мбокані, Жуніор Мораес та півзахисник Денис Гармаш - їм дав відпочинок головний тренер Олександр Хацкевич, а от ще один півзахисник Микола Шапаренко все ще відновлюється від травми.

Також згідно із інформацією zbirna.com, до матчу готується воротар Георгій Бущан.

Нагадаємо, Мбокані скоріше за все не візьме участь у матчі УПЛ проти Вереса.

Раніше повідомлялося, що у СК Дніпро-1 готові здивувати Динамо.