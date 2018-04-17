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62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 23:47
Кейн забив, але цього забракло Тоттенгему для звитяги над Брайтоном у матчі 35-го туру чемпіонату Англії
У матчі 35-го туру першості АПЛ Тоттенгем не зміг обіграти Брайтон.
На гол одного із найкращих бомбардирів Ліги Гаррі Кейна господарі майже одразу відповіли влучним ударом із пенальті Паскаля Гросса - 1:1
Таким чином, шпори втратили два важливих очки у боротьбі за 2-3 місця у турнірній таблиці. Тепер в активі команди Маурісіо Почеттіно 68 очок, тоді як у Ліверпуля, який йде третім - на два більше.
Нагадаємо, у попередньому турі Тоттенгем поступився Ман Сіті, який завдяки перемозі достроково став чемпіоном.
Чемпіонат Англії-2017/18
35-й тур
17 квітня
Брайтон - Тоттенгем - 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Кейн, 1:1 - 50, пенальті Гросс.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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