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17.04.2018  23:47

Кейн забив, але цього забракло Тоттенгему для звитяги над Брайтоном у матчі 35-го туру чемпіонату Англії

 

У матчі 35-го туру першості АПЛ Тоттенгем не зміг обіграти Брайтон.

На гол одного із найкращих бомбардирів Ліги Гаррі Кейна господарі майже одразу відповіли влучним ударом із пенальті Паскаля Гросса - 1:1 

Таким чином, шпори втратили два важливих очки у боротьбі за 2-3 місця у турнірній таблиці. Тепер в активі команди Маурісіо Почеттіно 68 очок, тоді як у Ліверпуля, який йде третім - на два більше. 

Нагадаємо, у попередньому турі Тоттенгем поступився Ман Сіті, який завдяки перемозі достроково став чемпіоном.

Чемпіонат Англії-2017/18

35-й тур

17 квітня

Брайтон - Тоттенгем - 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Кейн, 1:1 - 50, пенальті Гросс.





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