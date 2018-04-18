Клуб третього дивізіону вийшов у фінал. Матч 1/2 фіналу Кубку Франції

Ле-Ерб'є здолав 2:0 Шамблі у матчі 1/2 фіналу Кубку Франції.

У другому матчі півфіналу зустрінуться ПСЖ та Кан - ця гра відбудеться у середу 18 квітня.

Додамо, що Ле-Ерб'є представляє третій за рангом дивізіон першості Франції.

Нагадаємо, ПСЖ знищив Монако у 33-му турі першості Ліги 1 та достроково оформив чемпіонство.

Кубок Франції-2017/18

1/2 фіналу

17 квітня

Ле-Ерб'є - Шамблі - 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Давід, 2:0 - 80 Гбохо.