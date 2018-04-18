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101 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 00:12
Клуб третього дивізіону вийшов у фінал. Матч 1/2 фіналу Кубку Франції
Ле-Ерб'є здолав 2:0 Шамблі у матчі 1/2 фіналу Кубку Франції.
У другому матчі півфіналу зустрінуться ПСЖ та Кан - ця гра відбудеться у середу 18 квітня.
Додамо, що Ле-Ерб'є представляє третій за рангом дивізіон першості Франції.
Нагадаємо, ПСЖ знищив Монако у 33-му турі першості Ліги 1 та достроково оформив чемпіонство.
Кубок Франції-2017/18
1/2 фіналу
17 квітня
Ле-Ерб'є - Шамблі - 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Давід, 2:0 - 80 Гбохо.
Les Herbiers se qualifient en finale de la Coupe de France contre Chambly https://t.co/ZVluWWbfMm pic.twitter.com/JCDWVO8pzL— L'ÉQUIPE (@lequipe) 17 квітня 2018 р.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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