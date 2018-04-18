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18.04.2018  10:35

Непереможні: Барселона не програє в чемпіонаті Іспанії вже 40 матчів поспіль

 ФК Барселона

Барселона оновила свій рекорд безпрограшності в Примері.

Каталонський клуб покращив своє ж досягнення, довівши серію без поразок в чемпіонаті Іспанії до 40 ігор: 7 матчів у кінцівці минулого сезону плюс 33 - в нинішньому.

Підопічні Ернесто Вальверде також встановили рекорд Ла Ліги, не програвши в перших 33 турах. Колишній рекорд (32 тури без поразок) встановив Реал Сосьєдад у сезоні-1979/80, пише Трибуна.

Нагадаємо, що в останньому турі чемпіонату Барселона зіграла в нічию з Сельтою (2:2). Цікаво, що в кінці зустрічі Сельта забила гол рукою, яким зрівняла рахунок.





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