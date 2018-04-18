Директор Шахтаря розповів про інновації на ОСК Металіст
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Директор комерційного департаменту Шахтаря Дмитро Кириленко повідомив, що змінилося на харківському ОСК Металіст за останній рік.
Про це пише Трибуна.
"По-перше, проведена повна реновація газону з використанням унікального обладнання, яке не має аналогів в Україні. Завдяки цьому на Металісті стало можливим проводити більше матчів. Крім Шахтаря на стадіоні грає Металіст 1925, тренується національна збірна", - зауважив фахівець.
"Також ми поліпшили умови для наших уболівальників: інвестували в нове обладнання для дитячого ігрового майданчика Сімейного сектору, з'явилося 8 нових корпоративних лож, відкрився ресторан Roof Club, збільшено кількість VIP-місць і відкрита VIP-каса. Крім того, ми реконструювали систему турнікетів, встановивши сучасне обладнання для зчитування штрих-кодів", - додав Кириленко.
"У наших планах - поліпшення IT-інфраструктури ОСК Металіст, модернізація кас, оновлення прес-центру, відкриття розважальної зони і ще одного VIP-клубу", - анонсував директор Шахтаря.
Нагадаємо, що Шахтар зіграє з Маріуполем в 1/2 фіналу Кубку України.
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