Директор Шахтаря розповів про інновації на ОСК Металіст

ОСК Металіст

Директор комерційного департаменту Шахтаря Дмитро Кириленко повідомив, що змінилося на харківському ОСК Металіст за останній рік.

Про це пише Трибуна.

"По-перше, проведена повна реновація газону з використанням унікального обладнання, яке не має аналогів в Україні. Завдяки цьому на Металісті стало можливим проводити більше матчів. Крім Шахтаря на стадіоні грає Металіст 1925, тренується національна збірна", - зауважив фахівець.

"Також ми поліпшили умови для наших уболівальників: інвестували в нове обладнання для дитячого ігрового майданчика Сімейного сектору, з'явилося 8 нових корпоративних лож, відкрився ресторан Roof Club, збільшено кількість VIP-місць і відкрита VIP-каса. Крім того, ми реконструювали систему турнікетів, встановивши сучасне обладнання для зчитування штрих-кодів", - додав Кириленко.

"У наших планах - поліпшення IT-інфраструктури ОСК Металіст, модернізація кас, оновлення прес-центру, відкриття розважальної зони і ще одного VIP-клубу", - анонсував директор Шахтаря.

Нагадаємо, що Шахтар зіграє з Маріуполем в 1/2 фіналу Кубку України.