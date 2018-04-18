Російський коментатор мало не сів у тюрму за те, що ніколи не розлюбить Україну

Алєксєй Андронов

Російський коментатор Алєксєй Андронов міг сісти в тюрму за фразу "ніхто не змусить мене розлюбити Україну".

Про це пише Sports.ru.

"Візит до слідчого з особливо важливих справ завжди залишиться зі мною. У березні 2016 роки ми прилетіли з Кірілом Дємєнтьєвим у Дортмунд на матч"Боруссія - Тоттенгем, на вокзалі вантажимося в машину до нашого друга, дзвонить телефон: "Здрастуйте, слідчий комітет, можете завтра до нас прийти?" - "Ні, а навіщо?" - "Тут справа на вас, коли зможете?"

Ми домовилися, що я повертаюся з Німеччини в понеділок - телефонуйте у вівторок, в середу прийду. Проходить два місяці, я сиджу на Дождє, поруч Марія Макєєва, тоді керівник нашої інформаційної служби. Дзвінок: "Алєксєй, це слідчий комітет, ви, напевно, пам'ятаєте" - "Звичайно, пам'ятаю, ви так і не передзвонили" - "Так, ми тут самі трохи попрацювали. Вашу справу ми закриваємо - для цього треба прийти".

Дві з половиною години, які не забудеш ніколи. 282 стаття. Там величезна папка: інтерв'ю Дудю, червоним фломастером обведена фраза: "Ніщо і ніхто не зможе перешкодити мені любити Україну". Слідчий запитав: "Поясніть, що ви мали на увазі в цій фразі?" - "Що ніщо і ніхто не зможе перешкодити мені любити Україну. Сказати таке - вже екстремізм?" - "Той, хто подав на вас заяву, вважає, що так".

Гортає далі, а там один твіт на сторінку і написано: "ознак екстремізму не виявлено"; друк, підпис, майор такий-то. І так уся папка: фейсбук, твіттер, усе що завгодно. Зокрема і той сумнозвісний твіт.

Мені здається, з боку слідчих було розуміння. Цю справу туди занесли не загальним порядком, закрити її треба було якісно, ​​щоб більше не відкривати. Тому що це маячня - що там обговорювати? Яка 282 стаття у словах "ніхто не змусить мене розлюбити України"? Це ж нісенітниця", - розповів Андронов.

Нагадаємо, що Андронов потролив збірну Росії з футболу, натякнувши, що її можна ототожнити з вівцями.