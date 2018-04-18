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475 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 11:55
Роналду зробив заяву щодо батьківщини Мессі
|Роналду і Джорджина Родрігес
Зірка Реала та збірної Португалії Кріштіану Роналду висловив своє ставлення до Аргентини.
Про це він повідомив в онлайн-трансляції свого інстаграму.
"Моя дівчина (Джорджина Родрігес) з Аргентини. Багато хто не знає цього. Вона наполовину аргентинка і наполовину іспанка. Я дуже люблю Аргентину. Люди думають, що я її не люблю, але я її дуже люблю", - цитує Роналду Трибуна.
Нагадаємо, що Роналду поцілував Буффона після матчу Ліги чемпіонів. ВІДЕО.
Cristiano on Instagram Live: “My girlfriend is from Argentina. Many people don’t know that. Some people think I don’t like Argentina, but I do... A LOT.” pic.twitter.com/MupTeKjNXZ— TheCristianoFan (@TheCristianoFan) 17 апреля 2018 г.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій