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18.04.2018  11:55

Роналду зробив заяву щодо батьківщини Мессі

Роналду і Джорджина Родрігес

Зірка Реала та збірної Португалії Кріштіану Роналду висловив своє ставлення до Аргентини.

Про це він повідомив в онлайн-трансляції свого інстаграму.

"Моя дівчина (Джорджина Родрігес) з Аргентини. Багато хто не знає цього. Вона наполовину аргентинка і наполовину іспанка. Я дуже люблю Аргентину. Люди думають, що я її не люблю, але я її дуже люблю", - цитує Роналду Трибуна.

Нагадаємо, що Роналду поцілував Буффона після матчу Ліги чемпіонів. ВІДЕО.





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