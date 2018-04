Роналду зробив заяву щодо батьківщини Мессі

Зірка Реала та збірної Португалії Кріштіану Роналду висловив своє ставлення до Аргентини.

Про це він повідомив в онлайн-трансляції свого інстаграму.

"Моя дівчина (Джорджина Родрігес) з Аргентини. Багато хто не знає цього. Вона наполовину аргентинка і наполовину іспанка. Я дуже люблю Аргентину. Люди думають, що я її не люблю, але я її дуже люблю", - цитує Роналду Трибуна.

Cristiano on Instagram Live: “My girlfriend is from Argentina. Many people don’t know that. Some people think I don’t like Argentina, but I do... A LOT.” pic.twitter.com/MupTeKjNXZ