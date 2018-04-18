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514 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 12:42
Спортивний директор Шальке похвалив Коноплянку і назвав його головні недоліки
|Євген Коноплянка
Спортдир Шальке Крістіан Хайдель вважає Євгена Коноплянку видатним гравцем.
Про це повідомляє Ruhr Nachrichten.
"Матч 1/2 фіналу Кубку Німеччини проти Айнтрахта дуже важливий, адже ми можемо вийти у фіналу турніру. Але після перемоги над Борусією Д (2:0) в дербі вся команда впевнена у своїх силах", - сказав фахівець.
"Євген Коноплянка? Ми всі знаємо, що це видатний футболіст. Він це продемонстрував у поєдинку проти Борусії Д. Проте у нього все ще помітні недоліки у грі в захисті", - цитує Хайделя Футбол 24.
Нагадаємо, що Коноплянка видав шикарний матч проти Боруссії Д. ВІДЕО.
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