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18.04.2018  12:42

Спортивний директор Шальке похвалив Коноплянку і назвав його головні недоліки

Євген Коноплянка

Спортдир Шальке Крістіан Хайдель вважає Євгена Коноплянку видатним гравцем.

Про це повідомляє Ruhr Nachrichten.

"Матч 1/2 фіналу Кубку Німеччини проти Айнтрахта дуже важливий, адже ми можемо вийти у фіналу турніру. Але після перемоги над Борусією Д (2:0) в дербі вся команда впевнена у своїх силах", - сказав фахівець.

"Євген Коноплянка? Ми всі знаємо, що це видатний футболіст. Він це продемонстрував у поєдинку проти Борусії Д. Проте у нього все ще помітні недоліки у грі в захисті", - цитує Хайделя Футбол 24.

Нагадаємо, що Коноплянка видав шикарний матч проти Боруссії Д. ВІДЕО.





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