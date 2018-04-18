"Ти віриш у Євро-2012? Ні? Ти нам підходиш". Як організовували чемпіонат Європи в Україні та Польщі

Маркіян Лубківський

Директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський розповів деталі організації чемпіонату.

Про це пише Футбол 24.

"У той час я працював на посаді посла України в Республіці Хорватія. Якщо не помиляюся, у січні 2009-го пролунав дзвінок – телефонував Григорій Суркіс, президент ФФУ. Саме він запропонував мені цю роботу, абсолютно нову для мене", - пояснив спеціаліст.

"Ми шукаємо людину на таку посаду", – сказав Григорій Михайлович. "Мені складно сказати, хто б це міг бути", – відповів я. "Думаю, що це ти, – Суркіс був як завжди безапеляційним. – У тебе є півгодини", - пригадує Маркіян.

"Рівно через півгодини дзвонить знову. "Григорій Михайлович, – кажу. – Це надто відповідально. Мені треба ще трохи часу, щоб подумати". – "Часу немає, треба визначатися". Наступним кроком стала моя поїздка до Ньйону для співбесіди", - розповів директор Євро-2012.

"В аеропорту мене зустрів чоловік, який згодом став моїм найбільшим європейським другом. Це Мартін Каллен, операційний директор УЄФА. Він привів мене у штаб-квартиру і запитав: "Ти віриш у проект Євро-2012?" "Ні", – чесно відповів я. "Ти нам підходиш", - відповів працівник УЄФА.

Раніше повідомлялося, що НСК Олімпійський став об'єктом відмивання коштів перед Євро-2012.