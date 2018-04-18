Екс-захисник Динамо і Дніпра гратиме за любителів

Віталій Мандзюк

Екс-захисник Динамо і Дніпра Віталій Мандзюк виступатиме за аматорський клуб Музичі в чемпіонаті Київської області.

Клуб уже заявив 32-річного гравця, пише Footboom.

Як відомо, раніше футболіст зазначив, що хотів би повернутися у футбол.