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323 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 15:18
Екс-захисник Динамо і Дніпра гратиме за любителів
|Віталій Мандзюк
Екс-захисник Динамо і Дніпра Віталій Мандзюк виступатиме за аматорський клуб Музичі в чемпіонаті Київської області.
Клуб уже заявив 32-річного гравця, пише Footboom.
Як відомо, раніше футболіст зазначив, що хотів би повернутися у футбол.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій