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18.04.2018  15:18

Екс-захисник Динамо і Дніпра гратиме за любителів

Віталій Мандзюк

Екс-захисник Динамо і Дніпра Віталій Мандзюк виступатиме за аматорський клуб Музичі в чемпіонаті Київської області.

Клуб уже заявив 32-річного гравця, пише Footboom.

Як відомо, раніше футболіст зазначив, що хотів би повернутися у футбол.





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