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401 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 15:51
Гармаш хоче відсудити 1,3 млн грн за розстріляне авто
|Денис Гармаш
Півзахисник Динамо Денис Гармаш подав до суду на комунальне підприємство, що обслуговувало паркінг, на якому в грудні 2017 року розстріляли його автомобіль.
Про це повідомив юрист футболіста Віктор Фоменко. Гармаш хоче відсудити 1 326 242 грн.
Денис з 2012 року ставив авто на закритому платному паркінгу. Вхід на територію паркінгу стороннім повинен бути заборонений. У день, коли машину розстріляли паркінг охороняла лише одна людина, хоча входів туди чотири. Камери відеоспостереження показали, що розстріл відбувався з території паркінгу, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що автівку Гармаша обстріляли за борги.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій