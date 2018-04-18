Гармаш хоче відсудити 1,3 млн грн за розстріляне авто

Денис Гармаш

Півзахисник Динамо Денис Гармаш подав до суду на комунальне підприємство, що обслуговувало паркінг, на якому в грудні 2017 року розстріляли його автомобіль.

Про це повідомив юрист футболіста Віктор Фоменко. Гармаш хоче відсудити 1 326 242 грн.

Денис з 2012 року ставив авто на закритому платному паркінгу. Вхід на територію паркінгу стороннім повинен бути заборонений. У день, коли машину розстріляли паркінг охороняла лише одна людина, хоча входів туди чотири. Камери відеоспостереження показали, що розстріл відбувався з території паркінгу, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що автівку Гармаша обстріляли за борги.