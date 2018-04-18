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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 16:34
Турецькі клуби цікавляться форвардом Шахтаря
|Факундо Феррейра
Фенербахче, Бешикташ і Галатасарай проявляють інтерес до форварда Шахтаря Факундо Феррейри.
Про це повідомляє Sporx.
Як відомо, контракт Феррейри з Шахтарем закінчується в кінці цього сезону.
Раніше була інформація, що Феррейра може перебратися в Португалію.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій