Турецькі клуби цікавляться форвардом Шахтаря

Факундо Феррейра

Фенербахче, Бешикташ і Галатасарай проявляють інтерес до форварда Шахтаря Факундо Феррейри.

Про це повідомляє Sporx.

Як відомо, контракт Феррейри з Шахтарем закінчується в кінці цього сезону.

Раніше була інформація, що Феррейра може перебратися в Португалію.