Українець забив ефектний гол в Казахстані. ВІДЕО

Артем Касьянов

Український півзахисник Артем Касьянов відзначився черговим ефектним голом в Казахстані.

В матчі 1/8 фіналу Окжетпес - Кайрат хавбек господарів поля своїм точним ударом зрівняв рахунок в матчі - 1:1.

Раніше була інформація, що Касьянов отримав серйозну травму.