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80 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 17:15
Українець забив ефектний гол в Казахстані. ВІДЕО
|Артем Касьянов
Український півзахисник Артем Касьянов відзначився черговим ефектним голом в Казахстані.
В матчі 1/8 фіналу Окжетпес - Кайрат хавбек господарів поля своїм точним ударом зрівняв рахунок в матчі - 1:1.
Раніше була інформація, що Касьянов отримав серйозну травму.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій