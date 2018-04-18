Український півзахисник готовий виступати за збірну Угорщини

В'ячеслав Чурко

Півзахисник Маріуполя В'ячеслав Чурко підтвердив можливість виступів за збірну Угорщини.

За словами гравця, він готовий розглянути таку можливість.

"Збірна Угорщини? Я в курсі цих розмов і новин. Але скажу так: офіційного запрошення не було. У випадку дзвінка не буду нічого загадувати, але готовий розглянути таку можливість", - сказав він.

"Мені про таку можливість говорив президент Академії Пушкаша. Він висловлював таку зацікавленість, тим більше, що я отримав угорський паспорт", - зазначив гравець.

"Думаю, що якби я продовжив кар'єру в Угорщині, це питання вже було б вирішено. Але вийшло так, що у мене була мікротравма, і я не грав. Якраз в цей же момент відбулася зміна головного тренера, який почав більше довіряти місцевим футболістам", - сказав футболіст.

"Паспорт громадянина ЄС збільшує ймовірність знайти клуб в Європі. Тому якщо буде така можливість, готовий розглянути пропозиції від клубу з європейського чемпіонату", – розповів Чурко Команда №1.