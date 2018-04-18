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185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 18:13
Геліос попрощався з екс-півзахисником Металіста і Дніпра?
|Денис Олійник
Півзахисник Геліоса Денис Олійник найближчим часом повинен покинути клуб.
З якої причини футболіст піде з харківського клубу невідомо. Повідомляється, що він вже залишив розташування Геліоса.
Сам Денис заявив, що через пару днів ситуація проясниться.
"Чи пішов я з Геліоса? Давайте поки що обійдемося без коментарів. Через пару днів все дізнаєтеся", - цитує Олійника Footboom.
Раніше повідомлялося, що у міжсезонні у Геліосі міг опинитися екс-партнер Олійника по Динамо Віталій Федорів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій