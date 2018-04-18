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18.04.2018  18:13

Геліос попрощався з екс-півзахисником Металіста і Дніпра?

Денис Олійник

Півзахисник Геліоса Денис Олійник найближчим часом повинен покинути клуб.

З якої причини футболіст піде з харківського клубу невідомо. Повідомляється, що він вже залишив розташування Геліоса.

Сам Денис заявив, що через пару днів ситуація проясниться.

"Чи пішов я з Геліоса? Давайте поки що обійдемося без коментарів. Через пару днів все дізнаєтеся", - цитує Олійника Footboom.

Раніше повідомлялося, що у міжсезонні у Геліосі міг опинитися екс-партнер Олійника по Динамо Віталій Федорів.





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