Півзахисник Шахтаря замінить зіркового француза в Манчестер Юнайтед?

Фред

Півзахисник Шахтаря Фред продовжує перебувати в сфері інтересів Манчестер Юнайтед.

Наставник манкуніанців Жозе Моурінью планує підписати бразильця на позицію Поля Погба, повідомляє Mirror.

Як інформує джерело, португальський тренер остаточно розчарувався у Погба після останнього матчу АПЛ проти Вест Бромвіча. Відзначається, що Погба може не зіграти проти Тоттенгема в матчі 1/2 Кубка Англії, а в найближче міжсезоння покине клуб.

Заміною Погба повинен стати саме Фред. Моурінью вважає, що бразилець є більш дисциплінованим і надійним гравцем, ніж Погба, пише Футбол24

Нагадаємо, що Фред розповів про амбітні наміри покращити свою кар'єру.