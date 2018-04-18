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381 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 18:35
Півзахисник Шахтаря замінить зіркового француза в Манчестер Юнайтед?
|Фред
Півзахисник Шахтаря Фред продовжує перебувати в сфері інтересів Манчестер Юнайтед.
Наставник манкуніанців Жозе Моурінью планує підписати бразильця на позицію Поля Погба, повідомляє Mirror.
Як інформує джерело, португальський тренер остаточно розчарувався у Погба після останнього матчу АПЛ проти Вест Бромвіча. Відзначається, що Погба може не зіграти проти Тоттенгема в матчі 1/2 Кубка Англії, а в найближче міжсезоння покине клуб.
Заміною Погба повинен стати саме Фред. Моурінью вважає, що бразилець є більш дисциплінованим і надійним гравцем, ніж Погба, пише Футбол24
Нагадаємо, що Фред розповів про амбітні наміри покращити свою кар'єру.
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