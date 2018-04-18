Рух обіграв Кремінь, Десна розгромила Нафтовик-Укрнафту. Матчі 28-го туру Першої ліги

18-го квітня відбулися матчі 28-го туру Першої ліги.

Так, Рух з мінімальним рахунком виграв у Кременя, а Волинь з аналогічним результатом поступилася Миколаєву.

Чернігівська Десна розгромила 4:1 Нафтовик-Укрнафту.

Раніше повідомлялося, що Арсенал переміг Балкани, Десна поступилася Черкаському Дніпру.

Чемпіонат України-2017/18

Перша ліга

28-й тур

18 квітня

Рух - Кремінь 1:0 (1:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 45 Баранець

Волинь – Миколаїв 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 83 Семенина

Геліос – Інгулець 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 53 Акименко, 0:2 – 64 Акименко

Полтава – Оболонь-Бровар 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 24 Коваленко, 1:1 – 54 Дегтярьов, 2:1 – 76 Дегтярьов

Балкани - Черкаський Дніпро 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 2 Опря

Колос – Жемчужина 1:0 (0:0, 0:0)

Гол: 1:0 - 62 пенальті Поздеєв

Авангард – Арсенал К 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 85 Мірошник

Гірник-Спорт – Суми 1:0 (0:0, 0:0)

Гол: 82 Боровський

Десна - Нафтовик-Укрнафта - 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 А. Фаворов, 2:0 - 30, пенальті Д. Фаворов, 3:0 - 80 А. Фаворов, 4:0 - 84 Безбородько, 4:1 - 89 Суханов.

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