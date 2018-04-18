Рух обіграв Кремінь, Десна розгромила Нафтовик-Укрнафту. Матчі 28-го туру Першої ліги
18-го квітня відбулися матчі 28-го туру Першої ліги.
Так, Рух з мінімальним рахунком виграв у Кременя, а Волинь з аналогічним результатом поступилася Миколаєву.
Чернігівська Десна розгромила 4:1 Нафтовик-Укрнафту.
Раніше повідомлялося, що Арсенал переміг Балкани, Десна поступилася Черкаському Дніпру.
Чемпіонат України-2017/18
Перша ліга
28-й тур
18 квітня
Рух - Кремінь 1:0 (1:0, 0:0)
Голи: 1:0 - 45 Баранець
Волинь – Миколаїв 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 83 Семенина
Геліос – Інгулець 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: 0:1 – 53 Акименко, 0:2 – 64 Акименко
Полтава – Оболонь-Бровар 2:1 (0:1, 2:0)
Голи: 0:1 – 24 Коваленко, 1:1 – 54 Дегтярьов, 2:1 – 76 Дегтярьов
Балкани - Черкаський Дніпро 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 2 Опря
Колос – Жемчужина 1:0 (0:0, 0:0)
Гол: 1:0 - 62 пенальті Поздеєв
Авангард – Арсенал К 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 85 Мірошник
Гірник-Спорт – Суми 1:0 (0:0, 0:0)
Гол: 82 Боровський
Десна - Нафтовик-Укрнафта - 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 А. Фаворов, 2:0 - 30, пенальті Д. Фаворов, 3:0 - 80 А. Фаворов, 4:0 - 84 Безбородько, 4:1 - 89 Суханов.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій