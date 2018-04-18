Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
270 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
18.04.2018  20:07

Рух обіграв Кремінь, Десна розгромила Нафтовик-Укрнафту. Матчі 28-го туру Першої ліги

 

18-го квітня відбулися матчі 28-го туру Першої ліги.

Так, Рух з мінімальним рахунком виграв у Кременя, а Волинь з аналогічним результатом поступилася Миколаєву.

Чернігівська Десна розгромила 4:1 Нафтовик-Укрнафту. 

Раніше повідомлялося, що Арсенал переміг Балкани, Десна поступилася Черкаському Дніпру. 

Чемпіонат України-2017/18

Перша ліга

28-й тур

18 квітня

Рух - Кремінь 1:0 (1:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 45 Баранець

Волинь – Миколаїв 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 83 Семенина

Геліос – Інгулець 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 53 Акименко, 0:2 – 64 Акименко

Полтава – Оболонь-Бровар 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 24 Коваленко, 1:1 – 54 Дегтярьов, 2:1 – 76 Дегтярьов

Балкани - Черкаський Дніпро 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 2 Опря

Колос – Жемчужина 1:0 (0:0, 0:0)

Гол: 1:0 - 62 пенальті Поздеєв

Авангард – Арсенал К 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 85 Мірошник

Гірник-Спорт – Суми 1:0 (0:0, 0:0)

Гол: 82 Боровський

Десна - Нафтовик-Укрнафта - 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 А. Фаворов, 2:0 - 30, пенальті Д. Фаворов, 3:0 - 80 А. Фаворов, 4:0 - 84 Безбородько, 4:1 - 89 Суханов. 

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





Читай також
Арсенал переміг Балкани, Десна поступилася Черкаському Дніпру. Матчі 27-го туру Першої ліги
Миколаїв переміг Геліос, а Волинь здолала Оболонь у матчах 27 туру Першої ліги
Миколаїв - Геліос, Оболонь - Волинь: відео онлайн-трансляції матчів 27 туру Першої ліги
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
21:58
Футбол. Хацкевич про вихід у фінал Кубку України: Мінімальну задачу ми виконали
21:37
Інше. Ніякого фінансування із держбюджету: міністр пояснив, за яких умов українці можуть їхати на змагання у Росію
21:14
ЧС-2018. У збірної Аргентини будуть проблеми із складом у Росії
20:52
Футбол. Динамо та Шахтар розгромили суперників та зіграють у фіналі. Матчі 1/2 фіналу Кубку України
20:24
Хокей. Юний талант з України потрапив у важливий рейтинг в Америці
20:07
Футбол. Рух обіграв Кремінь, Десна розгромила Нафтовик-Укрнафту. Матчі 28-го туру Першої ліги
19:57
Футбол. Легендарний німець назвав команду, яка може обіграти нинішній Реал
19:47
Бокс. Тренер Дерев'янченка наїхав на Головкіна через саботаж бою із українцем
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!