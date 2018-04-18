Динамо та Шахтар розгромили суперників та зіграють у фіналі. Матчі 1/2 фіналу Кубку України
18 квітня відбулися матчі 1/2 фіналу Кубку України-2017/18.
Так, у Харкові Шахтар розгромив Маріуполь 5:1, а у Дніпрі місцевий СК Дніпро-1 нічого не зумів протипоставити київському Динамо - 1:4.
Таким чином, у фіналі Кубку 9 травня в Дніпрі зіграють Динамо та Шахтар.
Зазначимо, що і Маріуполь, і СК Дніпро-1 вперше у своїй історії зіграли на цій стадії змагань.
Кубок України-2017/18
1/2 фіналу
18 квітня
Шахтар - Маріуполь - 5:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 8 Тайсон, 1:1 - 22 Тищенко, 2:1 - 38 Марлос, 3:1 - 45 Тайсон, 4:1 - 74 Кайоде, 5:1 - 81 Петряк.
Шахтар: Пятов - Додо, Хочолава, Ордець, Матвієнко - Зубков, Коваленко, Патрік, Тайсон, Дентіньо - Кайоде
Маріуполь: Гальчук, Насонов, Яворський, Білий, Биков, Демірі, Неплях, Дедечко, Мишньов, Тищенко, Діденко
СК Дніпро-1 - Динамо - 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 28, пенальті Циганков, 0:2 - 38 Шепелєв, 0:3 - 44 Бєсєдін, 1:3 - 58 Когут, 1:4 - 66 Вербич.
Дніпро-1: Юрчук, Бровченко, Лопиренок, Логінов, Польовий, Кравченко, Сніжко, Когут, Поплавка, Чегурко, Супряга
Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Ротань, Циганков, Буяльський, Гонсалес, Бесєдін
Нагадаємо, раніше стало відомо, хто із суддів обслуговуватиме матчі 1/2 фіналу.
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