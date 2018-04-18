Динамо та Шахтар розгромили суперників та зіграють у фіналі. Матчі 1/2 фіналу Кубку України





18 квітня відбулися матчі 1/2 фіналу Кубку України-2017/18.

Так, у Харкові Шахтар розгромив Маріуполь 5:1, а у Дніпрі місцевий СК Дніпро-1 нічого не зумів протипоставити київському Динамо - 1:4.

Таким чином, у фіналі Кубку 9 травня в Дніпрі зіграють Динамо та Шахтар.

Зазначимо, що і Маріуполь, і СК Дніпро-1 вперше у своїй історії зіграли на цій стадії змагань.

Кубок України-2017/18

1/2 фіналу

18 квітня

Шахтар - Маріуполь - 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 8 Тайсон, 1:1 - 22 Тищенко, 2:1 - 38 Марлос, 3:1 - 45 Тайсон, 4:1 - 74 Кайоде, 5:1 - 81 Петряк.

Шахтар: Пятов - Додо, Хочолава, Ордець, Матвієнко - Зубков, Коваленко, Патрік, Тайсон, Дентіньо - Кайоде

Маріуполь: Гальчук, Насонов, Яворський, Білий, Биков, Демірі, Неплях, Дедечко, Мишньов, Тищенко, Діденко

СК Дніпро-1 - Динамо - 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 28, пенальті Циганков, 0:2 - 38 Шепелєв, 0:3 - 44 Бєсєдін, 1:3 - 58 Когут, 1:4 - 66 Вербич.

Дніпро-1: Юрчук, Бровченко, Лопиренок, Логінов, Польовий, Кравченко, Сніжко, Когут, Поплавка, Чегурко, Супряга

Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Ротань, Циганков, Буяльський, Гонсалес, Бесєдін

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто із суддів обслуговуватиме матчі 1/2 фіналу.