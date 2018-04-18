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320 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 19:57
Легендарний німець назвав команду, яка може обіграти нинішній Реал
|Баварія може скласти конкуренцію Реалу/Bayern Twitter
Баварія може обіграти Реал у протистоянні у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Таку заяву зробив легендарний гравець баварців та збірної Німеччини, а нині голова правління клубу Карл-Гайнц Румменігге.
"Якщо хтось і може обіграти Реал, то це Баварія. Ми повинні діяти послідовно і йти від матчу до матчу. Я задоволений тим, як "Баварія" зіграла в останній зустрічі Кубка Німеччини з Байєром (6:2), всі гравці продемонстрували прекрасний настрій", - цитує AFP Румменігге.
Баварія та Реал зіграють 25 квітня у Мюнхені та 1 травня у Мадрид.
Раніше повідомлялося, що фаворитами Ліги чемпіонів вважаються Реал та Баварія.
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