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18.04.2018  19:57

Легендарний німець назвав команду, яка може обіграти нинішній Реал

 Баварія може скласти конкуренцію Реалу/Bayern Twitter

Баварія може обіграти Реал у протистоянні у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. 

Таку заяву зробив легендарний гравець баварців та збірної Німеччини, а нині голова правління клубу Карл-Гайнц Румменігге. 

"Якщо хтось і може обіграти Реал, то це Баварія. Ми повинні діяти послідовно і йти від матчу до матчу. Я задоволений тим, як "Баварія" зіграла в останній зустрічі Кубка Німеччини з Байєром (6:2), всі гравці продемонстрували прекрасний настрій", - цитує AFP Румменігге. 

Баварія та Реал зіграють 25 квітня у Мюнхені та 1 травня у Мадрид.

Раніше повідомлялося, що фаворитами Ліги чемпіонів вважаються Реал та Баварія





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