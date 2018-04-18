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218 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 21:58
Хацкевич про вихід у фінал Кубку України: Мінімальну задачу ми виконали
Динамо контролювало хід матчу у рамках 1/2 фіналу Кубку України проти СК Дніпро-1 (4:1).
Таку заяву зробив головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.
"Головне, що наші хлопці серйозно поставилися до цієї гри. Були бажання і настрій, ми контролювали хід матчу. Команда Дніпро-1 сподобалася, вони намагаються грати в футбол, підібрані хороші хлопці, які не б'ють м'яч вперед", - заявив тренер.
"Ми готувалися до цього, будували нашу гру на контролі м'яча, але вийшло більше зіграти на перехопленні, відборах в центральній зоні. Були непогані моменти, яких ми вимагали в грі. Залишався крок до фіналу, мінімальну задачу ми виконали", - цитує Хацкевича офіційний сайт киян.
Нагадаємо, у фіналі 9 травня у Дніпрі кияни зустрінуться із Шахтарем.
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