Хацкевич про вихід у фінал Кубку України: Мінімальну задачу ми виконали

Динамо контролювало хід матчу у рамках 1/2 фіналу Кубку України проти СК Дніпро-1 (4:1).

Таку заяву зробив головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"Головне, що наші хлопці серйозно поставилися до цієї гри. Були бажання і настрій, ми контролювали хід матчу. Команда Дніпро-1 сподобалася, вони намагаються грати в футбол, підібрані хороші хлопці, які не б'ють м'яч вперед", - заявив тренер.

"Ми готувалися до цього, будували нашу гру на контролі м'яча, але вийшло більше зіграти на перехопленні, відборах в центральній зоні. Були непогані моменти, яких ми вимагали в грі. Залишався крок до фіналу, мінімальну задачу ми виконали", - цитує Хацкевича офіційний сайт киян.

Нагадаємо, у фіналі 9 травня у Дніпрі кияни зустрінуться із Шахтарем.