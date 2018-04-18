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123 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 23:17
Акхісар вийшов у фінал Кубку Туреччини, здолавши Галатасарай, Селезньов оформив дубль
Клуб українця Євгена Селезньова Акхісар здолав Галатасарай 2:0 та вийшов у фінал Кубку Туреччини.
Обидва голи на свій рахунок записав український форвард: відкрив рахунок екс-форвард збірної на 3-й хвилині, а через півгодини подвоїв перевагу своєї команди.
Галатасарай володів перевагою, проте так і не спромігся переломити хід поєдинку.
Зазначимо, що у першому матчі Акхісар програв 1:2.
Раніше Селезньов відверто розповів про атмосферу у збірній України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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