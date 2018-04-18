Акхісар вийшов у фінал Кубку Туреччини, здолавши Галатасарай, Селезньов оформив дубль

Клуб українця Євгена Селезньова Акхісар здолав Галатасарай 2:0 та вийшов у фінал Кубку Туреччини.

Обидва голи на свій рахунок записав український форвард: відкрив рахунок екс-форвард збірної на 3-й хвилині, а через півгодини подвоїв перевагу своєї команди.

Галатасарай володів перевагою, проте так і не спромігся переломити хід поєдинку.

Зазначимо, що у першому матчі Акхісар програв 1:2.

Раніше Селезньов відверто розповів про атмосферу у збірній України.