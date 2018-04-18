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18.04.2018  23:17

Акхісар вийшов у фінал Кубку Туреччини, здолавши Галатасарай, Селезньов оформив дубль

 

Клуб українця Євгена Селезньова Акхісар здолав Галатасарай 2:0 та вийшов у фінал Кубку Туреччини. 

Обидва голи на свій рахунок записав український форвард: відкрив рахунок екс-форвард збірної на 3-й хвилині, а через півгодини подвоїв перевагу своєї команди. 

Галатасарай володів перевагою, проте так і не спромігся переломити хід поєдинку. 

Зазначимо, що у першому матчі Акхісар програв 1:2. 

Раніше Селезньов відверто розповів про атмосферу у збірній України.





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