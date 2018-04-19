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19.04.2018  00:28

Роналду врятував Реал від поразки, Валенсія поступилася Хетафе. Матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії

 

18 квітня у чемпіонаті Ла Ліги відбувся один матч 33-го туру: Реал на Сантьяго Бернабеу ледь не програв Атлетику. 

Рятівний гол на 87-й хвилині забив Криштіану Роналду. У басків відзначився Іньякі Вільямс на 14-й хвилині. 

Реал залишився на третій сходинці у турнірній таблиці, тоді як Атлетик - 13-й. 

Напередодні у рамках 33-го туру Барселона зіграла унічию 2:2 із Сельтою.

При цьому один із голів нападник Сельти забив рукою.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

33-й тур

18 квітня

Реал - Атлетик - 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Іньякі Вільямс, 1:1 - 87 Роналду. 

Валенсія - Хетафе - 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Ремі, 0:2 - 49 Ремі, 1:2 - 69 Родріго.

Еспаньол - Ейбар - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 32 Ломбан.  

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





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