Роналду врятував Реал від поразки, Валенсія поступилася Хетафе. Матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії
18 квітня у чемпіонаті Ла Ліги відбувся один матч 33-го туру: Реал на Сантьяго Бернабеу ледь не програв Атлетику.
Рятівний гол на 87-й хвилині забив Криштіану Роналду. У басків відзначився Іньякі Вільямс на 14-й хвилині.
Реал залишився на третій сходинці у турнірній таблиці, тоді як Атлетик - 13-й.
Напередодні у рамках 33-го туру Барселона зіграла унічию 2:2 із Сельтою.
При цьому один із голів нападник Сельти забив рукою.
Чемпіонат Іспанії-2017/18
33-й тур
18 квітня
Реал - Атлетик - 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Іньякі Вільямс, 1:1 - 87 Роналду.
Валенсія - Хетафе - 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Ремі, 0:2 - 49 Ремі, 1:2 - 69 Родріго.
Еспаньол - Ейбар - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 32 Ломбан.
📸 Estas fueron las mejores imágenes de nuestro encuentro frente al @AthleticClub. #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/WhEvM1YNKz— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 18 квітня 2018 р.
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