СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
143 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 00:10
ПСЖ отримав шанс виграти усі трофеї, вийшовши у фінал Кубку Франції
18 квітня визначилися фіналісти Кубку Франції-2017/18.
До представника третього дивізіону Ле-Ерб'є приєднався Парі Сен-Жермен.
У півфіналі ПСЖ здолав Кан 3:1.
Таким чином, підопічні Унаї Емері можуть виграти усі національні турніри - до перемог у Кубку лиги та чемпіонаті Ліги 1 додати Кубок.
Фінальний матч відбудеться 8 травня.
Кубок Франції-2017/18
1/2 фіналу
18 квітня
Кан - ПСЖ - 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 25 Мбаппе, 1:1 - 43 Діоманде, 1:2 - 81 Мбаппе, 1:3 - 90 Нкунку.
En finale!!!!!!💪💪⚽— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) 18 квітня 2018 р.
A la final!!!!!!💪💪⚽
Alla finale!!!!!!! 💪💪⚽#CoupeDeFrance #SMCPSG @coupedefrance pic.twitter.com/moS5KZcBiG
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій