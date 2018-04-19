ПСЖ отримав шанс виграти усі трофеї, вийшовши у фінал Кубку Франції

18 квітня визначилися фіналісти Кубку Франції-2017/18.

До представника третього дивізіону Ле-Ерб'є приєднався Парі Сен-Жермен.

У півфіналі ПСЖ здолав Кан 3:1.

Таким чином, підопічні Унаї Емері можуть виграти усі національні турніри - до перемог у Кубку лиги та чемпіонаті Ліги 1 додати Кубок.

Фінальний матч відбудеться 8 травня.

Кубок Франції-2017/18

1/2 фіналу

18 квітня

Кан - ПСЖ - 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Мбаппе, 1:1 - 43 Діоманде, 1:2 - 81 Мбаппе, 1:3 - 90 Нкунку.