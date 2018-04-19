МЮ здобув важливу перемогу над Борнмутом. Матч 35-го туру чемпіонату Англії

18 квітня у рамках 35-го туру чемпіонату АПЛ Манчестер Юнайтед обіграв 2:0 Борнмут.

Це дозволило підопічним Жозе Моурінью, які займають другий рядок, відірватися від Ліверпуля на 4 очки.

Нагадаємо, чемпіоном Англії достроково став Манчестер Сіті, що забезпечив титул за п'ять ігор до кінця сезону.

Чемпіонат Англії-2017/18

35-й тур

18 квітня

Борнмут - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Смоллінг, 0:2 - 70 Лукаку.