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181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 23:52
МЮ здобув важливу перемогу над Борнмутом. Матч 35-го туру чемпіонату Англії
18 квітня у рамках 35-го туру чемпіонату АПЛ Манчестер Юнайтед обіграв 2:0 Борнмут.
Це дозволило підопічним Жозе Моурінью, які займають другий рядок, відірватися від Ліверпуля на 4 очки.
Нагадаємо, чемпіоном Англії достроково став Манчестер Сіті, що забезпечив титул за п'ять ігор до кінця сезону.
Чемпіонат Англії-2017/18
35-й тур
18 квітня
Борнмут - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 28 Смоллінг, 0:2 - 70 Лукаку.
Job comfortably done...#BOUMUN pic.twitter.com/qv73qRMLrT— Premier League (@premierleague) 18 квітня 2018 р.
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