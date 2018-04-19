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19.04.2018  00:17

Коноплянка не допоміг Шальке здобути важливу перемогу. Матч 1/2 фінал Кубку Німеччини

 Євген Коноплянка

Українець Євген Коноплянка не спромігся врятувати свій Шальке від поразки в 1/2 фіналу Кубку Німеччини у грі з Айнтрахтом.

Вінгер команди з Гельзенкірхена вийшов на поле на 52-й хвилині, при нічийному рахунку. Через 23 хвилин Шальке пропустив та втратив нагоду вийти у фінал. 

Вирішальна гра у турнірі відбудеться 19 травня у Берліні, суперником Айнтрахта буде Баварія.

Напередодні баварці розгромили Байєр завдяки дублю Левандовського та хет-трику Мюллера

Кубок Німеччини-2017/18

1/2 фіналу

18 квітня

Шальке - Айнтрахт - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 75 Йович.





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