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418 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 00:17
Коноплянка не допоміг Шальке здобути важливу перемогу. Матч 1/2 фінал Кубку Німеччини
|Євген Коноплянка
Українець Євген Коноплянка не спромігся врятувати свій Шальке від поразки в 1/2 фіналу Кубку Німеччини у грі з Айнтрахтом.
Вінгер команди з Гельзенкірхена вийшов на поле на 52-й хвилині, при нічийному рахунку. Через 23 хвилин Шальке пропустив та втратив нагоду вийти у фінал.
Вирішальна гра у турнірі відбудеться 19 травня у Берліні, суперником Айнтрахта буде Баварія.
Напередодні баварці розгромили Байєр завдяки дублю Левандовського та хет-трику Мюллера.
Кубок Німеччини-2017/18
1/2 фіналу
18 квітня
Шальке - Айнтрахт - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 75 Йович.
ABPFIFF!— FC Schalke 04 (@s04) 18 квітня 2018 р.
Frankfurt zieht ins Endspiel um den #DFBPokal ein. Das Tor von Luka #Jovic entscheidet die Partie. #S04SGE 0:1 pic.twitter.com/vbLV22MRwH
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