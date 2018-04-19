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19.04.2018  08:14

Відомий український тренер влаштував бійку під час матчу Кубку Азербайджану. ВІДЕО

 Юрій Максимов

Відомий український тренер Юрій Максимов побився прямо на полі під час матчу 1/2 фіналу Кубку Азербайджану. 

Керманич Кешли на 71-й хвилині поєдинку проти Сумгаїта агресивно відреагував на жорсткий підкат проти його гравця. Врешті-решт він штовхнув гравця із команди суперника.

Через мить в епіцентрі подій опинилися футболісти обох команд. Справжньої бійки вдалося уникнути, проте Максимом далі дивився гру з трибун. 

Зазначимо, що поєдинок завершився унічию 1:1. Завдяки цьому результату Кешла вийшла у фінал, адже у першій грі було зафіксовано її перемогу. 

Цікаво, що у фіналі команда Максимова зустрінеться із Габалою, яку тренує інший український спеціаліст Роман Григорчук.  

Як відомо, у 2006 році Максимов на посаді головного тренера київського ЦСКА побив голкіпера Динамо-2 Олександра Рибку, який перед тим накинувся на його підопічного. 

Нагадаємо, Кешла Максимова поступилася на зимових зборах львівським Карпатам.





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