Відомий український тренер влаштував бійку під час матчу Кубку Азербайджану. ВІДЕО

Юрій Максимов

Відомий український тренер Юрій Максимов побився прямо на полі під час матчу 1/2 фіналу Кубку Азербайджану.

Керманич Кешли на 71-й хвилині поєдинку проти Сумгаїта агресивно відреагував на жорсткий підкат проти його гравця. Врешті-решт він штовхнув гравця із команди суперника.

Через мить в епіцентрі подій опинилися футболісти обох команд. Справжньої бійки вдалося уникнути, проте Максимом далі дивився гру з трибун.

Зазначимо, що поєдинок завершився унічию 1:1. Завдяки цьому результату Кешла вийшла у фінал, адже у першій грі було зафіксовано її перемогу.

Цікаво, що у фіналі команда Максимова зустрінеться із Габалою, яку тренує інший український спеціаліст Роман Григорчук.

Як відомо, у 2006 році Максимов на посаді головного тренера київського ЦСКА побив голкіпера Динамо-2 Олександра Рибку, який перед тим накинувся на його підопічного.

Нагадаємо, Кешла Максимова поступилася на зимових зборах львівським Карпатам.