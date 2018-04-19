Відомий український тренер влаштував бійку під час матчу Кубку Азербайджану. ВІДЕО
|Юрій Максимов
Відомий український тренер Юрій Максимов побився прямо на полі під час матчу 1/2 фіналу Кубку Азербайджану.
Керманич Кешли на 71-й хвилині поєдинку проти Сумгаїта агресивно відреагував на жорсткий підкат проти його гравця. Врешті-решт він штовхнув гравця із команди суперника.
Через мить в епіцентрі подій опинилися футболісти обох команд. Справжньої бійки вдалося уникнути, проте Максимом далі дивився гру з трибун.
Зазначимо, що поєдинок завершився унічию 1:1. Завдяки цьому результату Кешла вийшла у фінал, адже у першій грі було зафіксовано її перемогу.
Цікаво, що у фіналі команда Максимова зустрінеться із Габалою, яку тренує інший український спеціаліст Роман Григорчук.
Як відомо, у 2006 році Максимов на посаді головного тренера київського ЦСКА побив голкіпера Динамо-2 Олександра Рибку, який перед тим накинувся на його підопічного.
Нагадаємо, Кешла Максимова поступилася на зимових зборах львівським Карпатам.
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