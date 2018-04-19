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19.04.2018  08:59

Гравець Динамо про матч із Шахтарем у фіналі Кубку України: Це буде видатний матч

 

9 травня на стадіоні Дніпро-Арена відбудеться видатна гра. 

Про заявив вінгер Динамо Беньямін Вербич, коментуючи майбутню зустріч із Шахтарем у рамках фіналу Кубку України-2017/18. 

"Ви знаєте, я на цьому стадіоні вперше і дуже вражений Дніпро-Ареною. Вважаю, це приклад того, як повинен виглядати суто футбольний стадіон без бігових доріжок. Упевнений, 9-го травня у нас тут буде видатна гра проти Шахтаря", - заявив Вербич після перемоги Динамо на СК Дніпро-1 (4:1) у півфіналі Кубку

"Ми маємо вигравати кожен наступний матч, - це головне правило. Якщо будемо його дотримуватися, перед останнім туром подивимося, як буде виглядати турнірна таблиця. Поки ж нам слід бути гранично сконцентрованими", - цитує Вербича офіційний сайт киян.

Як відомо, Вербич став автором одного із 4 голів своєї команди у півфінальній зустрічі. 

Зазначимо, що Динамо у рамках 27-го туру першості Прем'єр-ліги обіграло Шахтар та скоротило відрив від суперника на три очки.





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