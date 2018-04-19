Гравець Динамо про матч із Шахтарем у фіналі Кубку України: Це буде видатний матч

9 травня на стадіоні Дніпро-Арена відбудеться видатна гра.

Про заявив вінгер Динамо Беньямін Вербич, коментуючи майбутню зустріч із Шахтарем у рамках фіналу Кубку України-2017/18.

"Ви знаєте, я на цьому стадіоні вперше і дуже вражений Дніпро-Ареною. Вважаю, це приклад того, як повинен виглядати суто футбольний стадіон без бігових доріжок. Упевнений, 9-го травня у нас тут буде видатна гра проти Шахтаря", - заявив Вербич після перемоги Динамо на СК Дніпро-1 (4:1) у півфіналі Кубку.

"Ми маємо вигравати кожен наступний матч, - це головне правило. Якщо будемо його дотримуватися, перед останнім туром подивимося, як буде виглядати турнірна таблиця. Поки ж нам слід бути гранично сконцентрованими", - цитує Вербича офіційний сайт киян.

Як відомо, Вербич став автором одного із 4 голів своєї команди у півфінальній зустрічі.

Зазначимо, що Динамо у рамках 27-го туру першості Прем'єр-ліги обіграло Шахтар та скоротило відрив від суперника на три очки.