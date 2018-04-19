Знамениті футболісти Динамо 90-х зустрілися у Дніпрі. ФОТО

18 квітня на матч 1/2 фіналу Кубку України на Дніпро-Арену свої команди вивели видатні гравці Динамо 1990-х Дмитро Михайленко та Олександр Хацкевич.

Керманичи СК Дніпро-1 та Динамо відповідно тепло привітали один одного біля лав запасних.

Фото цього моменту потрапило у репортаж на сторінці Динамо у Facebook.

Нагадаємо, Динамо здолало СК Дніпро-1 з рахунком 4:1 та вийшло у фінал Кубку України.

Як відомо, Михайленко та Хацкевич грали у київській команді під керівництвом Валерія Лобановського з середини 1990-х до початку нульових.

Цікаво, що і Михайленко, і Хацкевич розпочали роботу із нинішніми командами на початку сезону.

Раніше Хацкевич прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 у півфіналі Кубку.